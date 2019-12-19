Про вибори в ОРДЛО можна говорити після наступної нормандської зустрічі – Єрмак

Можливість проведення місцевих виборів в ОРДЛО проясниться після наступного саміту нормандської четвірки.

Питання можливості проведення у жовтні 2020 року місцевих виборів на всій території України, зокрема на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), може з’ясуватися на наступній зустрічі лідерів країн нормандського формату (квітень 2020).

Такої думки дотримується помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

– Є певні терміни. За 90 днів до виборів повинні бути виведені всі іноземні збройні формування, роззброєні незаконні збройні формування. Це весь час, – пояснив він.

У цьому контексті помічник президента нагадав, що тривалість лінії зіткнення становить 426 км.

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– Це не один день. І це повинна бути щоденна робота, забувши про вихідні та свята. У нас таке бажання є. Якщо буде таке бажання і з того боку, то ми готові. Проведення виборів на всій території України – це було б дуже символічно, – сказав Єрмак.

Раніше ми писали про те, що Україна хоче залучити до переговорів в Мінську українців, які виїхали з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію.