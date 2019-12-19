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Факти / Україна / Політика

Питання безпеки: Пристайко про в’їзд до РФ із закордонним паспортом

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко уточнив, навіщо українцям заборонили їздити в РФ без закордонних паспортів.

Питання безпеки: Пристайко про в’їзд до РФ із закордонним паспортом

Рішення уряду про те, що з 1 березня громадяни України не зможуть перетинати кордон Росії в напрямку країни-агресора без закордонного паспорта ухвалено через турботу про безпеку українців.

Вадим Пристайко вважає, що це був важливе питання, яке потребувало вирішення.

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– Рішення давно на порядку денному. І це, перш за все, питання безпеки наших громадян. Старі книжки легко підробляли, а свідоцтва про народження без фото – шлях до нелегального вивезення дітей, – написав він.


Нагадаємо з 1 березня 2020 року перетин кордону з Росією буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта, але лише для громадян України, що виїжджають на територію РФ.

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