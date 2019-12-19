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Факти / Україна

Рада підпорядкувала НКРЕКП Кабміну

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), стала центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який створюється урядом.

Рада підпорядкувала НКРЕКП Кабміну

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №2490-1, яким вносяться зміни до деяких законів для виконання рішення Конституційного суду щодо створення правових підстав для функціонування Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Закон передбачає призначення членів НКРЕКП за результатами відкритого конкурсу.

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Після визначення кандидатів, комісія надає список у Кабмін. Члени регулятора призначаються розпорядженням уряду на шість років.

Нагадаємо, в 14 червня 2019 року Конституційний суд визнав неконституційними ряд положень закону Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), зокрема, що президент перевищив повноваження, створивши цей орган.

Тому положення закону про НКРЕКП, які визнані КСУ неконституційними, втрачають чинність з 31 грудня 2019 року.

НКРЕКП створена указом президента від 27 серпня 2014 року №694.

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