Рада ухвалила закон про тимчасові спеціальні і слідчі комісії

Парламент ухвалив закон Про тимчасові слідчі і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

За закон №0979 проголосували 337 народних депутатів.

Він визначає правовий статус тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради, їх повноваження та організаційні основи діяльності. Відповідно до закону, слідча комісія утворюється, якщо за відповідне рішення проголосували не менш 150 народних депутатів.

Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками підприємств, установ.

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Якщо Верховній Раді стануть відомі факти про неспроможність виконання президентом України своїх повноважень за станом здоров’я, то вона може утворити слідчу комісію для перевірки відповідних фактів.

На посаду голови слідчої комісії не може бути обраний голова комітету Верховної Ради.

Висновки і пропозиції слідчої комісії не є вирішальними для органів, які здійснюють кримінальне провадження.

Також закон передбачає, що слідча комісія не пізніш як через шість місяців із дня утворення подає Раді письмовий звіт про виконану роботу.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України ухвалила новий Виборчий кодекс.