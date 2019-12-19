PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Рада ухвалила закон про тимчасові спеціальні і слідчі комісії

Парламент ухвалив закон Про тимчасові слідчі і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Рада ухвалила закон про тимчасові спеціальні і слідчі комісії

За закон №0979 проголосували 337 народних депутатів.

Він визначає правовий статус тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради, їх повноваження та організаційні основи діяльності. Відповідно до закону, слідча комісія утворюється, якщо за відповідне рішення проголосували не менш 150 народних депутатів.

Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками підприємств, установ.

Читайте: Рада створила ТСК щодо нападів на активістів

Якщо Верховній Раді стануть відомі факти про неспроможність виконання президентом України своїх повноважень за станом здоров’я, то вона може утворити слідчу комісію для перевірки відповідних фактів.

На посаду голови слідчої комісії не може бути обраний голова комітету Верховної Ради.

Висновки і пропозиції слідчої комісії не є вирішальними для органів, які здійснюють кримінальне провадження.

Також закон передбачає, що слідча комісія не пізніш як через шість місяців із дня утворення подає Раді письмовий звіт про виконану роботу.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України ухвалила новий Виборчий кодекс.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Засідання Верховної Ради 20 грудня (ОНЛАЙН)
Засідання Верховної Ради 20 грудня (ОНЛАЙН)
Держбюджет та година запитань до уряду: порядок денний Ради 20 грудня
Держбюджет та година запитань до уряду: порядок денний Ради 20 грудня
В Україні створять реєстр педофілів – закон
В Україні створять реєстр педофілів – закон
Військові звання ЗСУ приведуть до стандартів НАТО – закон
Військові звання ЗСУ приведуть до стандартів НАТО – закон
Рада ухвалила закон щодо легалізації видобутку бурштину – що зміниться
Рада ухвалила закон щодо легалізації видобутку бурштину – що зміниться
Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство
Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство
Рада не підтримала легалізацію грального бізнесу
Рада не підтримала легалізацію грального бізнесу
Новий Виборчий кодекс: що він змінює (ДОКУМЕНТ)
Новий Виборчий кодекс: що він змінює (ДОКУМЕНТ)
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка