Справа Шеремета: триває експертиза вилученої у Антоненка міни

Експерти перевіряють міну МОН-50, вилучену у Андрія Антоненка, підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Павло Шеремет був вбитий саморобним вибуховим пристроєм, виготовленим на базі однієї половинки міни МОН-50.

– Триває експертиза вилученої у Антоненка 1/2 міни МОН-50. Вирішується питання, яка ДНК на цій міні, які відбитки пальців, який вибуховий пристрій, звідки ця міна могла взятися, – наголосив він.

За його словами, слідчі будуть встановлювати, хто розділив її на дві частини.

– Нас дуже цікавить, де друга половинка цієї міни, – додав він.

Геращенко зазначив, що після експертизи можна буде зрозуміти, чи саме іншою половиною саме цієї міни був вбитий Шеремет.

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– Експертам поставлено завдання: на основі вилучених останків міни із саморобного вибухового пристрою, яким був підірваний Павло Шеремет, зрівняти, яка саме використовувалася вибухівка, з яким хімічним аналізом, які саме вражаючі елементи були в міні, яка була використана для підриву Павла Шеремета, і в міні, яка була знайдена у Антоненка, – підсумував заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, 18 грудня поліція в рамках розслідування справи Шеремета оприлюднила розмови Андрія Антоненка про міну та відео її вилучення.