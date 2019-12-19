В Україні створять реєстр педофілів – закон

Верховна Рада ухвалила законопроект про посиленням захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства.

Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроекту №0887. Його підтримали 325 нардепів.

Створюється Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього.

Право на доступ у реєстр мають керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або інших закладів, які зобов’язані здійснювати нагляд за дітьми або надавати їм послуги медичного, навчального та соціального характеру, а також керівники органів влади, місцевого самоврядування та люди, які хочуть перевірити свою наявність у ньому.

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Внесені до реєстру злочинці зобов’язані будуть повідомляти поліції про зміну місця проживання і роботи.

За зґвалтування неповнолітньої вводиться покарання 10-15 років в’язниці. Повторне зґвалтування дитини карається 15 роками в’язниці або довічним ув’язненням.

Крім того, покарання отримають ті, хто мав секс із особами до 16 років навіть у разі їхньої згоди на це.

Проте із закону вилучили норму, яка дозволяла застосовувати добровільну хімічну кастрацію щодо педофілів.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію? Так

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Раніше Факти ICTV писали, що у Рівненській області чоловік, який зґвалтував 10-річну дівчинку, оскаржив вирок суду та вже за 4,5 роки може опинитися на волі.