Які законопроекти на порядку денному Верховної Ради 19 грудня – у матеріалі Фактів ICTV.

19 грудня під час засідання Верховної Ради планують розглянути, крім безлічі законопроектів у першому та другому читаннях, ще й Виборчий кодекс України з пропозиціями від президента України Володимира Зеленського.

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Також парламентарі у другому читанні повинні проголосувати за проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

Крім того, нардепів чекає ухвалення проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Виборчий кодекс та ринок землі: порядок денний Ради 19 грудня

Раніше Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.