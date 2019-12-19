PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Яке свято сьогодні, 19 грудня 2019

19 грудня православні християни і греко-католики святкують День Святого Миколая. Які ще є свята у цей день та хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято

Іменини 19 грудня святкують Максим і Микола.

Саме на сьогодні припадає День Святого Миколая, який дуже шанують в Україні і завжди чекають на нього.

Свято встановлене на честь римського християнського священника Миколая, який здійснив багато чудес за життя і після смерті.

У багатьох країнах на свято дітлахи отримують подарунки від Святого Миколая.

Читайте: Подарунки дітям на День Святого Миколая: що покласти під подушку

Також 19 грудня в Україні святкують професійне свято – День адвокатури, яке було встановлене у 2002 році.

Народні прикмети на 19 грудня:

  • погода на Миколу весняного (22 травня) буде такою самою, як на Миколу зимового;
  • день морозний і сонячний – наступного року буде неврожай;
  • скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде;
  • побачите іній – наступного року буде багатий врожай.

Що не можна робити 19 грудня:

  • у цей день не можна позичати гроші, щоб не відняти удачу в друзів;
  • не можна, щоб вдома був безлад, оскільки Святий Миколай його не любить;
  • не можна стригтися та брати до рук ножиці.

До слова, екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, чим можна порадувати дітей на День Святого Миколая замість цукерок.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка