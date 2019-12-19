19 грудня православні християни і греко-католики святкують День Святого Миколая. Які ще є свята у цей день та хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Іменини 19 грудня святкують Максим і Микола.
Саме на сьогодні припадає День Святого Миколая, який дуже шанують в Україні і завжди чекають на нього.
Свято встановлене на честь римського християнського священника Миколая, який здійснив багато чудес за життя і після смерті.
У багатьох країнах на свято дітлахи отримують подарунки від Святого Миколая.
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Також 19 грудня в Україні святкують професійне свято – День адвокатури, яке було встановлене у 2002 році.
Народні прикмети на 19 грудня:
- погода на Миколу весняного (22 травня) буде такою самою, як на Миколу зимового;
- день морозний і сонячний – наступного року буде неврожай;
- скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде;
- побачите іній – наступного року буде багатий врожай.
Що не можна робити 19 грудня:
- у цей день не можна позичати гроші, щоб не відняти удачу в друзів;
- не можна, щоб вдома був безлад, оскільки Святий Миколай його не любить;
- не можна стригтися та брати до рук ножиці.
До слова, екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, чим можна порадувати дітей на День Святого Миколая замість цукерок.