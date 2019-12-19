19 грудня православні християни і греко-католики святкують День Святого Миколая. Які ще є свята у цей день та хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 19 грудня святкують Максим і Микола.

Саме на сьогодні припадає День Святого Миколая, який дуже шанують в Україні і завжди чекають на нього.

Свято встановлене на честь римського християнського священника Миколая, який здійснив багато чудес за життя і після смерті.

У багатьох країнах на свято дітлахи отримують подарунки від Святого Миколая.

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Також 19 грудня в Україні святкують професійне свято – День адвокатури, яке було встановлене у 2002 році.

Народні прикмети на 19 грудня:

погода на Миколу весняного (22 травня) буде такою самою, як на Миколу зимового;

день морозний і сонячний – наступного року буде неврожай;

скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде;

побачите іній – наступного року буде багатий врожай.

Що не можна робити 19 грудня:

у цей день не можна позичати гроші, щоб не відняти удачу в друзів;

не можна, щоб вдома був безлад, оскільки Святий Миколай його не любить;

не можна стригтися та брати до рук ножиці.

До слова, екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, чим можна порадувати дітей на День Святого Миколая замість цукерок.