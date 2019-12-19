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Факти / Україна

З чаєм, але без розеток: Кулеба проїхався потягом і зробив селфі

Дмитро Кулеба відчув на собі всі переваги потягу Київ-Миколаїв, проїхавшись у купе.

З чаєм, але без розеток: Кулеба проїхався потягом і зробив селфі

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відчув на собі всі переваги потягу Київ-Миколаїв.

– Вчора ти в Парижі говориш з бізнесом про інвестиції в Україну, куртуазно зустрічаєшся в Сенаті та Єлисейському палаці, де обговорюєш євроінтеграцію, НАТО, Європу Макрона і місце України в ній.

А сьогодні лежиш на верхньому місці в купе потягу Київ-Миколаїв. Але їдеш ти не у Миколаїв, а в Херсон, – написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Він пояснив, що літак до Херсона скасували, а потяг до Миколаєва – ні.

– Купе випало душевне: спекотне, суто чоловіче, з чаєм і білизною, але без розеток. Тому коли батарея сяде і я зникну, знайте – я просто десь там, в дорозі на Херсон.

Також Дмитро Кулеба розповів, що треба зробити під час візиту до Херсона:

  • остаточно узгодити з керівництвом області усі деталі майбутнього першого в Україні Офісу євроінтеграції;
  • відкрити нову сервісну зону тимчасового контрольного пункту Каланчак на адмінмежі з окупованим Кримом;
  • зустрітися з херсонцями, щоб краще розуміти потреби й очікування людей у регіоні.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська креативно відреагував на інформацію про свою можливу відставку.

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