Верховна Рада має намір 18 грудня проголосувати за Виборчий кодекст з правками президента України, а також за ринок землі.

19 грудня депутатам Верховної Ради необхідно буде розглянути безліч законодавчих ініціатив, зокрема Виборчий кодекс, проект закону про трансплантацію та ринок землі.

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Також з президентської ініціативи Рада розгляне закон про зміни у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні.

Крім того, нардепам варто розглянути цілу низку змін до Митного кодексу України та законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо урегулювання питання видобутку бурштину.

Раніше Факти ICTV раніше публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.