Які законопроекти на порядку денному Верховної Ради 20 грудня – у матеріалі Фактів ICTV.
У першому читанні 20 грудня Рада має розглянути внесення змін до закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей, а також до закону Про статус ветеранів війни.
Окрім цього Рада планує ухвалити проект закону щодо внесення змін до закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік.Читайте: Засідання Верховної Ради 20 грудня (ОНЛАЙН)
У другому читанні нардепи голосуватимуть за внесення змін до закону Про фізичну культуру і спорт – щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.
У першому читанні Рада планує розглянути проект закону Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою.
Також 20 грудня о 10.00 буде година запитань до уряду щодо вирішення конфлікту на сході України в контексті нормандської зустрічі.
Раніше Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.