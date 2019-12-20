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Факти / Україна / Політика

Держбюджет та година запитань до уряду: порядок денний Ради 20 грудня

Які законопроекти на порядку денному Верховної Ради 20 грудня – у матеріалі Фактів ICTV.

Держбюджет та година запитань до уряду: порядок денний Ради 20 грудня

У першому читанні 20 грудня Рада має розглянути внесення змін до закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей, а також до закону Про статус ветеранів війни.

Окрім цього Рада планує ухвалити проект закону щодо внесення змін до закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік.

Читайте: Засідання Верховної Ради 20 грудня (ОНЛАЙН)

У другому читанні нардепи голосуватимуть за внесення змін до закону Про фізичну культуру і спорт – щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

У першому читанні Рада планує розглянути проект закону Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою.

Також 20 грудня о 10.00 буде година запитань до уряду щодо вирішення конфлікту на сході України в контексті нормандської зустрічі.

Порядок денний на 20 грудня

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