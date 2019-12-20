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Факти / Україна / Політика

Гончарук – Слузі народу: Зараз складний період, не ведіться на провокації

Фракція Слуга народу не повинна піддаватися на провокації у складний для себе період “закриття року”.

Гончарук – Слузі народу: Зараз складний період, не ведіться на провокації

Із закликом до народних депутатів зберігати спокій звернувся прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

– Друзі, не ведіться на провокації. Нам дістався складний бюджет. Закривати рік із чужим бюджетом – це складно, – сказав він.

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Гончарук додав, що Кабінет міністрів і Верховну Раду “намагаються максимально качати”, хоча “насправді все дуже непогано”.

Нагадаємо, Гончарук заявив, що уряд має проблеми з виконанням дохідної частини держбюджету.

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