Нардеп Холодов: у нас в Києві сформована дуже якісна команда

Народний депутат України Андрій Холодов заявив, що в Києві сформована дуже якісна команда однодумців.

Відповідаючи на питання журналістів видання КП в Україні в своєму інтерв’ю народний депутат Андрій Холодов заявив:

У нас в Києві сформована дуже якісна команда однодумців. Є коло людей, які розбираються в київській проблематиці … і дуже добре розбираються, це цінно і буде дуже корисно для розвитку столиці. Але, кого висунуть кандидатом у мери від нашої політичної сили, – це питання буде вирішуватися колективно і залежить не тільки від “хотілок” окремих особистостей. Столиці потрібні радикальні зміни. І ми – я, мої колеги – їх просуватимемо в будь-якому випадку.

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Нардеп також зазначив, що повірив в зміни.

Як і багато моїх колег по фракції. Можливо, це звучить трохи пафосно, але це правда, всіх дістало вже неймовірне свавілля всіх органів влади, яке з роками тільки накопичувалося. Я на собі відчував ще з часів регіоналів, як важко ставало рости і розвивати бізнес в нашій країні чесно і дотримуючись усіх правил, у мене були конфлікти з найближчим оточенням Януковича.

З Порошенком у нього теж були непрості відносини

Я розумів, що при ньому в Україні нічого не зміниться. Саме тому активно підтримав Володимира Зеленського, коли він заявив про свій намір ініціювати зміни в суспільстві. Я погодився стати членом команди змін. Всі виборчі кампанії (вибори президента України в 2019 році, парламентські вибори в 2019 році. – Ред.) ми пройшли разом, з київською командою зокрема, працювали на результат виборів.

Коментуючи своє спілкування з президентом Зеленським, депутат зазначив, що мав з ним відносини ще в бізнес-минулому, проте і зараз у них з Володимиром Олександровичем хороша комунікація без посередників.

Що ж стосується “кумівства” з Медведчуком, то політик розповів, що його дружина Катерина, давно товаришує з Оксаною Марченко, більше 15 років. І Оксана хрестила їхніх дітей. Але з Медведчуком вони не є ні бізнес-партнерами, ні тим більше політичними однодумцями.