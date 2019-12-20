НБУ вводить в обіг монету номіналом 5 грн

20 грудня Нацбанк України водить в обіг монету номіналом п’ять гривень.
Монета 5 грн з’явиться в обігу 20 грудня, що передбачено другим етапом введення монет замість паперових грошей.
Перший розпочався 27 квітня 2018 року, коли з’явилися монети 1 і 2 грн.
Третій етап запланований на середину 2020 року, коли введуть монету номіналом 10 грн.
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У НБУ відзначили, що українці зможуть розраховуватися і банкнотами, і монетами 5 грн.
Просто паперові купюри цього номіналу перестануть друкувати, і вони поступово зникнуть з обороту.
Нагадаємо, 1 жовтня НБУ почав вилучати з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок.
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