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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ вводить в обіг монету номіналом 5 грн

20 грудня Нацбанк України водить в обіг монету номіналом п’ять гривень.

5 грн

Монета 5 грн з’явиться в обігу 20 грудня, що передбачено другим етапом введення монет замість паперових грошей.

Перший розпочався 27 квітня 2018 року, коли з’явилися монети 1 і 2 грн.

Третій етап запланований на середину 2020 року, коли введуть монету номіналом 10 грн.

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У НБУ відзначили, що українці зможуть розраховуватися і банкнотами, і монетами 5 грн.

Просто паперові купюри цього номіналу перестануть друкувати, і вони поступово зникнуть з обороту.

Монета 5 грн

Нагадаємо, 1 жовтня НБУ почав вилучати з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок.

Джерело: НБУ

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