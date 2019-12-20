Онлайн-ринок парфумерії та косметики збираються вивести з “сірої зони” – ЗМІ

Розслідування журналістів показали, що велика частина онлайн-магазинів парфумерії та косметики використовують різні схеми для ухилення від податків і не несуть відповідальності за свою продукцію.

Як показало розслідування, проведене журналістами Апострофа, магазини, що працюють винятково в сегменті онлайн, використовують різні схеми ухилення від податків, приховують від покупця реального продавця товару і не несуть відповідальності перед споживачем у разі продажу неякісної продукції.

Переконатися в оригінальності запропонованої в інтернеті продукції покупець також не може, особливо якщо йдеться про люксові бренди.

– Без наявності власної роздрібної офлайн-мережі (фізичних магазинів, що працюють за певними стандартами) ніхто не має можливості офіційно купувати (відповідно, і продавати споживачеві) парфумерію у виробників люксових брендів типу Chanel, Dior, Lancôme. А без авторизації від офіційного виробника такі продукти можна купити лише на “сірому” або “чорному” ринку. Чи варто споживачеві довіряти торговцям, котрі використовують для свого бізнесу таку схему? У разі якщо перепроданий з “чорного” ринку товар нашкодив споживачеві, відстояти в суді претензії до реального власника інтернет-магазину нереально, – пояснює керівний партнер юридичної компанії V.I.P. Consulting Богдан Яблонський.

Журналістам не вдалося отримати відповіді на запити від фігурантів першої частини розслідування: makeup.com.ua, parfums.ua, notino.ua. Залишилося незрозумілим, чи є зазначені магазини офіційними дистриб’юторами світових брендів? Чому фактичними продавцями є ФОПи? Чому покупцеві не видають товарні чеки?

Як відбувається повернення неякісних парфумів і косметики? Очевидно, що розраховувати на оригінальність і якість продукції, придбаної, завезеної і реалізованої з використанням “сірих” схем, споживачеві не доводиться. Отримати дані щодо податків і митних зборів, які платять онлайн-магазини косметики, від ДПС і Держмитниці також не вдалося.

Онлайн-ринок косметики та парфумерії виявився закритим для ЗМІ – схоже, офіційних цифр просто не існує, оскільки велика частина ринку перебуває в тіні і не контролюється державою. Результати розслідування, проведеного журналістами в секторі традиційних продажів, виявилися більш позитивними.

Контрольні закупівлі, зроблені в магазинах мереж Бомонд, Brocard, Watsons та Eva, а також через інтернет-представництва зазначених мереж, показали, що офлайн-оператори працюють більш прозоро з точки зору законодавства і дотримуються вимог до захисту прав споживача.

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Обнадіює, що законодавці мають намір виправити помилки, які дозволяли закордонним операторам працювати в Україні без сплати податків (як у випадку з Nоtino). Відповідні зміни, за словами Богдана Яблонського, передбачені масштабним законопроектом №1210, ухваленим Верховною Радою в першому читанні.

Після набуття законом чинності інтернет-магазин, який завозить товари в Україні на єдиний склад, з якого потім ці товари роздаються/доставляються/пересилаються покупцеві, вважатиметься постійним представництвом і платитиме такі ж податки, як і той, що легально завозить продукт в Україну і легально його продає.

– Метою є створення умов для діяльності нерезидента на території України згідно з правилами, які є прийнятними в більшості податкових юрисдикцій та є усталеною міжнародною практикою. Встановлення рівних і цивілізованих правил гри для всіх, – коментує голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Це тільки перша частина глобальних змін на ринку косметики та парфумерії. На любителів схем ухилення від податків і контрабанди чекають великі сюрпризи – держава має намір швидко і ефективно вивести ринок з “сірої зони”. Державний бюджет отримає більше надходжень, а покупець – гарантію безпеки і захищеності.

Нагадаємо, Європейська бізнес асоціація просить президента не підписувати законопроект №1049.