Росія погодилась виплатити Україні газовий борг – Reuters

ЗМІ повідомляють, що Росія визнала рішення Стокгольмського арбітражу і погодилася виплатити газовий борг Україні в розмірі $3 млрд.
За інформацію деяких ЗМІ, Росія хоче виплатити газовий борг Україні, щоб закінчити судовий розгляд. Але Міністерство енергетики Росії і Газпром поки не коментували цю інформацію.
Міністерство енергетики України і Нафтогаз також від коментарів відмовилися.
Також стало відомо, що виплата Газпромом $3 млрд Нафтогазу може бути однією з умов пакетної угоди щодо газу між Росією і Україною.
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Нагадаємо, переговори щодо нового договору на транспортування російського газу через територію України продовжаться у Мінську 20 грудня.
Єврокомісія братиме участь в режимі онлайні.
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