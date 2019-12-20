Росія погодилась виплатити Україні газовий борг – Reuters

ЗМІ повідомляють, що Росія визнала рішення Стокгольмського арбітражу і погодилася виплатити газовий борг Україні в розмірі $3 млрд.

За інформацію деяких ЗМІ, Росія хоче виплатити газовий борг Україні, щоб закінчити судовий розгляд. Але Міністерство енергетики Росії і Газпром поки не коментували цю інформацію.

Міністерство енергетики України і Нафтогаз також від коментарів відмовилися.

Також стало відомо, що виплата Газпромом $3 млрд Нафтогазу може бути однією з умов пакетної угоди щодо газу між Росією і Україною.

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Нагадаємо, переговори щодо нового договору на транспортування російського газу через територію України продовжаться у Мінську 20 грудня.

Єврокомісія братиме участь в режимі онлайні.