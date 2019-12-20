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Факти / Україна

Справа Шеремета: Кузьменко відмовилась покидати залу суду, стягнуто 15 силовиків

Засідання суду щодо тримання під вартою підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко перенесли з 20 на 24 грудня через неявку прокурорів.

Справа Шеремета: Кузьменко відмовилась покидати залу суду, стягнуто 15 силовиків

На третій поверх Київського апеляційного суду, де в залі засідань у скляному боксі залишається підозрювана у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко, піднялися близько 15 співробітників поліції особливого призначення.

Спецпризначенці зараз перебувають в коридорі.

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Кузьменко наполягає, що не піде із судової зали та вимагає розпочати судовий процес.

– Я не поїду звідси, поки не буде засідання. Я буду кричати й чіплятися за все, що завгодно. Я маю право на це засідання, – заявила Кузьменко.

Присутні теж відмовляються залишати судову залу.

Раніше підозрюваний у вбивстві журналіста Шеремета Андрій Антоненко подав до суду на Зеленського, Авакова та Рябошапку.

Джерело: УНІАН

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