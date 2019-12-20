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Факти / Україна

Справа Шеремета: спецназ штурмував залу суду

Спецназ штурмував залу Апеляційного суду, де не відбулося засідання щодо Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Дело Шеремета: спецназ штурмовал зал суда

У залі Апеляційного суду в Києві не відбулося засідання щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко.

Суд був перенесений на 24 грудня ще вранці, але прихильники Кузьменко не йшли, сподіваючись, що засідання відбудеться.

Адвокат підозрюваної Владислав Добош просив не відкладати засідання, а зробити перерву на кілька годин, щоб забезпечити прибуття прокурорів, а судді могли ознайомитися з матеріалами справи.

Кузьменко також наполягала на перерві.

Кузьменко та її адвоката в примусовому порядку вивели із залу. Підозрювану відправили назад у СІЗО.

Нагадаємо, засідання суду про утримання під вартою Кузьменко перенесли з 20 на 24 грудня через неявку прокурорів.

На третій поверх суду, де в залі засідань перебувала Кузьменко, піднялися близько 15 співробітників поліції особливого призначення.

Кузьменко наполягала, що не піде із зали і вимагала почати судовий процес.

Фото: Громадське

Джерело: Громадське

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