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Факти / Україна / Суспільство

Центральний вокзал Києва відновив роботу – вибухівку не знайшли

У Києві Центральний залізничний вокзал працює у штатному режимі. Попередження про замінування виявилося фіктивним.

Центральний вокзал Києва відновив роботу – вибухівку не знайшли

Оновлено 17.00 Центральний залізничний вокзал у Києві працює в штатному режимі. Об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено.

Поїзди курсують за графіком.

О 15.30 повідомлялося, що вокзал заміновано. Звідти евакуювали усіх працівників та пасажирів.

Посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо посилення відповідальності за заздалегідь неправдиве повідомлення про мінування суспільно важливих об’єктів.

Тепер передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а також збільшено строк позбавлення волі в окремих випадках.

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