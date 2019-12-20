Переможці першого сезону CIG R&D LAB виводять свій продукт на ринок

Студенти Одеського політехнічного університету, які розробили інверторний стабілізатор напруги, стали переможцями програми CIG R&D LAB.

Переможцями першого сезону стипендіальної програми CIG R&D LAB стали студенти Одеського політехнічного університету Михайло і Юрій Хімченки та Ігор Блінов, які розробили інверторний стабілізатор напруги.

Одесити стали найкращими з п’яти команд і в 2018 році. Перемога дозволить винахідникам просувати свій проект за бізнес-планом за допомогою фінансування коштами гранту інвестиційної компанії Chernovetskyi Investment Group (CIG).

Інверторний стабілізатор напруги – це прилад, який дозволить утримувати баланс електричної енергії, захищаючи регіони від стрибків та зниження напруги. Студенти створили стабілізатор за власною технологією (безтрансформаторна схема формування вихідної напруги), що здешевило виробництво приладу порівняно з аналогами.

Наприкінці 2018 року проект отримав перше фінансування, що дозволило обладнати лабораторію на базі університету і випустити дослідну партію пристроїв. Улітку 2019 року команда випробувала перші чотири пристрої з потенційним замовником: виявили недоліки та внесли корективи.

Так, технічні характеристики пристрою змінилися порівняно з прототипом, але при цьому він став працювати більш надійно. У листопаді цього року керівник команди вже зустрічався в Києві з компанією, яка займається складанням плат.

Вони домовилися про серійний випуск стабілізаторів. Частину прибутку команда планує залишити на розвиток виробництва і випуск продукції. Крім того, вже готуються до випуску й інші види пристроїв (наприклад, пристрій безперебійного живлення котла від акумуляторної батареї).

– Участь у програмі R&D Lab і підтримка Chernovetskyi Investment Group дозволили нам отримати унікальний досвід розвитку свого бізнесу. Наша команда складається з трьох осіб, але ми плануємо розширюватися. Я особисто почав більш відповідально ставитися до роботи, навчився організовувати процеси і долати труднощі. Особливо важливий практичний досвід взаємодії з податковими органами. Я дуже вдячний фонду за можливість студентам брати участь у подібних проектах! – поділився враженнями член команди переможців Михайло Хімченко.

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Компанія Chernovetskyi Investment Group заснована у 2013 році. Інвестиційний потенціал CIG становить понад $100 млн. У портфелі компанії є такі українські ІТ-компанії, як: Eda.ua (входить у Foodout Group), Doc.ua, Softcube і Zakaz.ua.

Остання стала учасником програми всесвітньо відомого акселератора Techstars у Бостоні. У 2015 році CIG інвестувала $1 млн у платформу для дітей KIDO’Z (Ізраїль) та $1 млн у міжнародний сервіс із продажу автобусних квитків Busfor.

У 2017 році інвестувала в індійський проект з доставки готових страв Inner Chef, а також у компанію Kray Technologies – виробника комерційних дронів для агрокомпаній. Цього ж року компанія заснувала стипендіальну програму CIG R&D LAB, завдяки якій здібні українські студенти політехнічних ВНЗ мають можливість комерціалізувати свої ідеї, вивівши на ринок власні винаходи.

Нагадаємо, проект STEM is FEM організував ІТ-модуль для українських школярок, серед спікерів – міністр соціальної політики Юлія Соколовська, депутат Кіра Рудик і представниці Google.

Фото: CIG R&D LAB