Винесено вирок терористці “ДНР”, що стала прототипом героя фільму Ополченка

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винною ополченку з “ДНР”, яка підбирала та навчала добровольців для участі в бойових діях проти ЗСУ.

Жінку засудили за ч.1 ст. 258-3 ККУ – Створення терористичної групи чи терористичної організації, але термін вироку ГПУ не уточнює.

За даними слідства, вона була “заступником начальника штабу 11 Дунайсько-Єнакіївського полку 1 армійського корпусу народного ополчення так званої ДНР”.

Пропагандистські ЗМІ постійно писали про неї, як про “приклад” жінки-військовослужбовця.

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Більш того, її особистість стала прототипом героя фільму Ополченка.

Водночас вона визнала свою провину і викрила незаконну діяльність понад 20 кадрових російських військових, які перебували на окупованій території Донбасу.

До слова, у липні 2019 року контррозвідка СБУ затримала учасницю незаконних збройних формувань “ДНР”, яка ховалася від правосуддя.