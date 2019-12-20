Закон про верифікацію держвиплат: кого перевірятимуть і що буде з порушниками

Відповідно до закону, орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, тобто Міністерство фінансів.

Верифікація державних виплат відбуватиметься за допомогою інформаційно-аналітичної платформи, через яку проходитимуть зібрані дані.

Платформа також повинна встановлювати невідповідності даних в реєстрах, базах даних та інформаційних системах.