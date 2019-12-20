Закон про верифікацію держвиплат: кого перевірятимуть і що буде з порушниками

Яку інформацію про одержувачів держвиплат перевірятимуть
Для верифікації та моніторингу державних виплат використовується така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- дата народження/смерті;
- місце народження;
- стать;
- серія, номер, дата видання паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав, а для іноземців та осіб без громадянства – реквізити паспортного документа іноземця або документа, що підтверджує право на постійне або тимчасове проживання в Україні;
- серія, номер, дата видання свідоцтва про народження дитини;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та дата внесення інформації про особу до цього реєстру;
- інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- інформація, отримана від суб’єктів надання інформації, яка підтверджує або спростовує право на отримання та розмір державних виплат відповідно до законодавства;
- інформація, яка подається під час призначення, нарахування або здійснення державних виплат.
У скільки етапів відбуватиметься перевірка
Законом визначено три етапи верифікації:
- превентивна – перевірка, коли громадянин звертається за призначенням державних виплат;
- поточна – перевірка під час надання громадянам державних виплат;
- ретроспективна – перевірка після завершення надання державних виплат.
Хто збиратиме інформацію для перевірки і як це відбуватиметься
Відповідно до закону, орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, тобто Міністерство фінансів.
Верифікація державних виплат відбуватиметься за допомогою інформаційно-аналітичної платформи, через яку проходитимуть зібрані дані.
Платформа також повинна встановлювати невідповідності даних в реєстрах, базах даних та інформаційних системах.
Кого це стосуватиметься
Під перевірку потраплять українці, які отримують державні виплати, зокрема:
- пенсію, пільги, субсидії, соціальні стипендії;
- грошову виплату з державного бюджету;
- грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.
Порядок перевірки державних виплат встановлюється Кабінетом міністрів України.
Але сам перелік державних виплат, які підлягають моніторингу, затверджує Міністерство фінансів за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат.
Що буде з порушниками
Якщо громадянин отримає державну допомогу на підставі недостовірної інформації, то органи, які нараховують державні виплати, надсилають таким одержувачам вимогу щодо повернення неправомірно або надміру отриманих коштів.
Тобто рішення про припинення виплат вони ухвалюватимуть самостійно.
У разі незгоди з рішенням одержувач державних виплат може оскаржити його у встановленому законом порядку.
Коли закон Про верифікацію та моніторинг державних виплат набуде чинності
Закон набирає чинності з наступного дня після публікації.
Це не стосується ч. 3 ст. 8, яка набуває чинності після впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у промислову експлуатацію, та ч. 1 ст. 10, яка набирає чинності з 1 січня 2021 року.