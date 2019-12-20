20 грудня о 10.00 буде година запитань до уряду щодо вирішення конфлікту на сході України в контексті нормандської зустрічі, що пройшла 9 грудня 2019 року.

Також у першому читанні Рада має розглянути внесення змін до закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей, а також до закону Про статус ветеранів війни.

На порядку денному у Ради є внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я.

Читайте: Держбюджет та година запитань до уряду: порядок денний Ради 20 грудня

Окрім цього нардепи голосуватимуть за законопроект Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020 – 2021 роки.

У другому читанні нардепи голосуватимуть за внесення змін до закону Про фізичну культуру і спорт – щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

Раніше Факти ICTV раніше публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.