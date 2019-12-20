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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 20 грудня (ОНЛАЙН)

20 грудня Верховна Рада планує провести годину запитань до уряду та розглянути зміни до Держбюджету, зокрема щодо Фонду розвитку підприємництва.

Засідання Верховної Ради 20 грудня (ОНЛАЙН)

20 грудня о 10.00 буде година запитань до уряду щодо вирішення конфлікту на сході України в контексті нормандської зустрічі, що пройшла 9 грудня 2019 року.

Також у першому читанні Рада має розглянути внесення змін до закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей, а також до закону Про статус ветеранів війни.

На порядку денному у Ради є внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я.

Читайте: Держбюджет та година запитань до уряду: порядок денний Ради 20 грудня

Окрім цього нардепи голосуватимуть за законопроект Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020 – 2021 роки.

У другому читанні нардепи голосуватимуть за внесення змін до закону Про фізичну культуру і спорт – щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

Раніше  Факти ICTV раніше публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.

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