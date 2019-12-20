Зранку 20 грудня у Києві спостерігаються типові затори для столиці.

Затори у Києві 20 грудня спостерігаються на проспекті Перемоги. Проблеми з рухом від станції метро Берестейська до станції метро Житомирська.

Також тягнучка утворилася поблизу Іподрому в сторону Теремків.

Значні затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери, Набережному шосе та вулиці Набережно-рибальській.

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У центрі столиці невеликі тягнучки на вулицях Жилянській, Великій Васильківській, Саксаганського та бульварі Тараса Шевченка.

Традиційні затори утворилися на мосту Патона і Дарницькому мосту.

На лівому Березі столиці ускладнено рух на проспекті Миколи Бажана від станції метро Славутич до станції Позняки, проспекті Соборності та Дарницькому шосе.







Затори у Києві: проспект Перемоги стоїть (КАРТА) / 2 фотографии

До слова, під час новорічних свят буде змінено рух частини громадського транспорту у Києві.