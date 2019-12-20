Затори у Києві: проспект Перемоги стоїть (КАРТА)

Зранку 20 грудня у Києві спостерігаються типові затори для столиці.
Затори у Києві 20 грудня спостерігаються на проспекті Перемоги. Проблеми з рухом від станції метро Берестейська до станції метро Житомирська.
Також тягнучка утворилася поблизу Іподрому в сторону Теремків.
Значні затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери, Набережному шосе та вулиці Набережно-рибальській.
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У центрі столиці невеликі тягнучки на вулицях Жилянській, Великій Васильківській, Саксаганського та бульварі Тараса Шевченка.
Традиційні затори утворилися на мосту Патона і Дарницькому мосту.
На лівому Березі столиці ускладнено рух на проспекті Миколи Бажана від станції метро Славутич до станції Позняки, проспекті Соборності та Дарницькому шосе.
До слова, під час новорічних свят буде змінено рух частини громадського транспорту у Києві.