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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики обстріляли Золоте-4: пошкоджено житлові будинки

У Золотому-4 на Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки.

Бойовики обстріляли Золоте-4: пошкоджено житлові будинки

21 грудня вранці зі сторони міста Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна НЗФ “ЛНР”) бойовики з міномету калібром 82 мм обстріляли місто Золоте-4 Попаснянського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено шифер, димохід та два віконних скла у двох будинках місцевих мешканок по вул. Вільна.

Бойовики обстріляли Золоте-4: пошкоджено житлові будинки / 4 фотографии

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Інформації щодо жертв та постраждалих не надходило.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції і вибухотехніки ГУНП.

Нагадаємо, відповідно до тексту комюніке, який був підписаний за результатами нормандського саміту, місія ОБСЄ має здійснювати моніторинг за дотриманням режиму тиші цілодобово.

Джерело: Нацполіція

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