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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Газовий контракт з РФ зміцнить гривню: прогноз Милованова

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов прогнозує зміцнення курсу гривні у зв’язку з домовленостями з РФ про транзит газу через Україну.

Газовий контракт з РФ зміцнить гривню: прогноз Милованова

Тимофій Милованов заявив про можливий перегляд макропрогнозу курсу гривні в бік зміцнення.

Представляючи в Харкові підсумки роботи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в 2019 році, він зазначив, що такі оптимістичні прогнози пов’язані з підсумками переговорів з РФ щодо транзиту газу.

– Думаю, можливо, нам доведеться переглянути макропрогноз щодо курсу в частині його більшого зміцнення, – додав він.

За його словами, є всі підстави сказати, що гривня буде зміцнюватися.

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Нагадаємо, за базовим сценарієм жовтневого макроекономічного прогнозу, обмінний курс в 2020 складе 27 грн/$, в 2021- 27,2 грн/$, у 2022 – 27,5 грн/$.

За оптимістичним сценарієм: у 2020 році – 24,8 грн/$, в 2021 – 23,9 грн/$, у 2022 – 24,2 грн/$.

Нагадаємо, 20 грудня представник Газпрому заявив, що російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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