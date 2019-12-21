Як працюватиме Укрпошта на католицьке Різдво 25 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
До Нового року залишилося зовсім мало часу, тому варто поквапитися та надіслати подарунки всім близьким, які знаходяться не поруч з вами.
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Аби українці все встигнули та на свята ніхто не залишився без презентів, Укрпошта працюватиме й у вихідний день – 25 грудня, коли святкую Різдво за григоріанським календарем.
В Укрпошті уточнили перелік поштових відділень, які працюватимуть 25 грудня.
Графік роботи Укрпошти 25 грудня:
Графік роботи Укрпошти на католицьке Різдво / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, куди піти з дитиною на католицьке Різдво 2019.
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