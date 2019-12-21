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Факти / Україна / Політика

На Київщині чоловіки влаштували стрілянину через ревнощі

На Київщині двоє товаришів напідпитку влаштували стрілянину через ревнощі. В результаті один чоловік отримав поранення вуха, а інший – руки.

На Київщині чоловіки влаштували стрілянину через ревнощі

На Київщині у селищі Макарів двоє товаришів зі зброєю приїхали на напідпитку розбиратися між собою через ревнощі.

У результаті сутички один чоловік отримав поранення вуха, інший – поранення руки.

Поліцейські затримали зловмисників на місці правопорушення у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявилися 39-ти та 44-річний жителі Макарова.

– У них вилучили мисливську рушницю, пристрій для відстрілу гумових куль Форт-12р, набої, – зазначили у відділі комунікації.

Також вказано, що зброю та боєприпаси направили на проведення експертизи.

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На Київщині чоловіки влаштували стрілянину через ревнощі / 2 фотографии

Відкрито кримінальне провадження за хуліганство. Наразі вирішується питання про оголошення підозри двом затриманим чоловікам. Міру запобіжного заходу на час тривання досудового розслідування для них обере суд.

Нагадаємо, на Київщині чоловік напав на поліцейських із сокирою.

Джерело: Нацполіція

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