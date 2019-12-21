21 грудня на заході України пройдуть короткочасні дощі. Більше про погоду на суботу, читайте на сайті Факти ICTV.
У суботу, 21 грудня, в Україні переважатиме відносно тепла погода з невеликим дощем.
Вдень у західних областях очікується невеликий дощ. На решті території очікується хмарна з проясненнями погода.
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Температура повітря протягом доби від 3°С тепла до 12°С тепла (вдень на крайньому півдні 14°С тепла).
У Києві сьогодні сухо, протягом дня 7-9°С тепла.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.
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