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Факти / Україна

Транзитний контракт: переговори з Газпромом продовжуються у Відні

Керівник ТОВ Оператор ГТС України Сергій Макогон продовжив перемовини з Газпромом у Відні.

Транзитний контракт: переговори з Газпромом продовжуються у Відні

Після переговорів України, ЄК та РФ у Мінську щодо транзиту російського газу Газотранспортною системою України перемовини між Оператором ГТС України та Газпромом продовжуються у Відні.

Читайте: Газовий контракт укладено на п’ять років з можливістю пролонгації – Оржель

На сьогодні у Відні Газпром і Нафтогаз готують міжоператорську угоду.

Нові контракти планують підписати до 29 грудня.

Раніше Факти ICTV писали, що в межах домовленостей між Україною та Росією про транзит газу, російська сторона погодилася виплатити $2,9 млрд заборгованості Газпрому за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

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