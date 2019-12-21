Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення кібербезпеки

Володимир Зеленський підписав ухвалену РНБО програму щодо посилення кібербезпеки.
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки.
Володимир Зеленський підписав ухвалену РНБО програму щодо посилення кібербезпеки.
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки.
Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.
– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року Про невідкладні заходи з посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки, – йдеться у документі.
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Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Раніше Зеленський зібрав РНБО напередодні нормандського саміту.