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Факти / Україна / Політика

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення кібербезпеки

Володимир Зеленський підписав ухвалену РНБО програму щодо посилення кібербезпеки.

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки.

Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.

– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року Про невідкладні заходи з посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки, – йдеться у документі.

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Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Раніше Зеленський зібрав РНБО напередодні нормандського саміту.

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