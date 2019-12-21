Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення кібербезпеки

Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.

– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року Про невідкладні заходи з посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки, – йдеться у документі.