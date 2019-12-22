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Факти / Україна

11 медалей і друге місце у командному заліку: Зеленський привітав українських дефлімпійців

Президент України Володимир Зеленський привітав українську збірну з успішним виступом на ХIХ зимових Дефлімпійських іграх.

11 медалей і друге місце у командному заліку: Зеленський привітав українських дефлімпійців

Українська збірна отримала 11 медалей та посіла друге місце у командному заліку на ХIХ зимових Дефлімпійських іграх, які проходили в Італії.

Президент Володимир Зеленський привітав чемпіонів і зазначив, що такі досягнення демонструють світу український непереможний дух.

– Ці досягнення дефлімпійців демонструють світу наш непереможний дух, а головне – надихають кожного українця ніколи не здаватись та долати будь-які труднощі, – додав він.

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Привітала українську збірну і перша леді Олена Зеленська. Нагадаємо, раніше вона звернулась до учасників Дефлімпійських ігор мовою жестів.

Фото: Національний комітет спорту інвалідів України

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