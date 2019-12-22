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Факти / Україна

Львівським митникам повідомили про підозру у завданні збитків на 2 млн грн

Двом інспекторам митного поста Західний та інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС повідомили про підозру у зловживанні владою.

Митниця

Посадовців підозрюють у злочинних діях, які завдали державі збитків на 2 млн грн. За даними досудового розслідування, вони у змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів марки MAN на територію України із заниженням митної вартості.

Підозрювані не перевіряли документів, які підтверджують митну вартість іноземних вантажівок та ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення Інспектор.

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У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше Факти ICTV писали про те, що під час перезапуску митниці звільнили 80% керівників.

Джерело: ДБР

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