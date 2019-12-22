22 грудня в Україні очікуються дощі. Більше про погоду на неділю читайте на Фактах ICTV.
У неділю, 22 грудня, хмарно та невеликі дощі в більшості областей України.
Вночі та вранці, крім західної частини, подекуди туман.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних та більшості центральних областей – пориви до 15-20 м/с. А на високогір’ї Карпат – до 25-28 м/с.
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Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни місцями 13-15°.
У Києві туман, вдень невеликий дощ. Температура повітря становитиме 8-10° вище нуля.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.
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