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Факти / Україна

Погода в Україні на 22 грудня (КАРТА)

22 грудня в Україні очікуються дощі. Більше про погоду на неділю читайте на Фактах ICTV.

Погода

У неділю, 22 грудня, хмарно та невеликі дощі в більшості областей України.

Вночі та вранці, крім західної частини, подекуди туман.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних та більшості центральних областей – пориви до 15-20 м/с. А на високогір’ї Карпат – до 25-28 м/с.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни місцями 13-15°.

У Києві туман, вдень невеликий дощ. Температура повітря становитиме 8-10° вище нуля.

Погода 22 грудня

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.

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