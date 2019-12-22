У Києві на Майдані Незалежності проводять марафон Білими нитками, який присвячений підтримці підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Учасники марафону Білими нитками, який організували на Майдані Незалежності у Києві, вимагають справедливого та неупередженого правосуддя у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Вони вважають, що підозрюваних у зазначеній справі Андрія Антоненка, Яну Дугарь та Юлію Кузьменко “несправедливо утримують за ґратами”.

– Ми вважаємо, що доказів для обвинувачення замало, а наявні – не витримують жодної критики. Ми вбачаємо в цій справі політичне забарвлення та переслідування й тиск на активний прошарок суспільства, – повідомляють організатори марафону.

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У марафоні беруть участь відомі українські гурти і співаки, а також волонтери, адвокати, військові.

Марафон Білими нитками триватиме до 22.00.











Справа Шеремета: у Києві організували марафон на підтримку підозрюваних / 3 фотографии

До слова, заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що мотив замовників вбивства Павла Шеремета наразі невідомий.

Джерело: Білими нитками

Фото: Євген Манженко