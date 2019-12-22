Ситуація на Донбасі: поранено українського військового

Внаслідок ворожого обстрілу в зоні проведення ООС було поранено одного українського військового.

Від початку доби російсько-окупаційні війська двічі обстріляли підрозділи Об’єднаних сил.

Пораненого українського бійця евакуювали до військового мобільного госпіталя.

З 06.10 ранку окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по захисниках населеного пункту Піски. Ворог вів щільний обстріл протягом півгодини.

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З 10.40 до 11.25 від окупованого населеного пункту Сміле противник стріляв по українських позиціях в районі Кримського з гранатомету АГС та стрілецького озброєння.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у зоні ООС використали лазерну зброю, внаслідок чого постраждав військовий.