Ціна на газ цієї зими не зросте – Гончарук

Ціна на газ для українців протягом зими не зросте завдяки новим газовим домовленостям між Україною і Росією.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що тариф на прокачування російського газу встановлюватимуть не на двосторонніх переговорах, а за європейськими правилами.

– Що це означає для українського бізнесу і українців. Це означає, що цієї зими ціна на газ зростати не буде. Це дає нам можливість знизити цифру в платіжці за комунальні послуги за опалення, – сказав прем’єр.

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Він також нагадав, що контракт про транзит російського газу в ЄС дозволить, щоб Україна і Європа почували себе безпечно в плані енергетики.

Нагадаємо, новий договір між Україною та Росією на транзит російського газу буде укладено на п’ять років з можливістю пролонгації.