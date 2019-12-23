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Факти / Україна / Суспільство

Антоненко готовий співпрацювати зі слідством – умова

Підозрюваний у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко пропонував суду звільнити його з-під варти, обіцяючи співпрацювати зі слідством.

Антоненко готовий співпрацювати зі слідством – умова

На засіданні Київського апеляційного суду Андрій Антоненко сказав, що він готовий співпрацювати зі слідством, за умови, що його відпустять  з-під варти. Зараз він відмовлявся давати слідчим показання, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Антоненко заявив, що зацікавлений у розкритті справи про вбивство Шеремета і хоче повернутися до родини та дітей. Він упевнений, що підозри є безпідставними.

– Я не вбивця, а музикант, який своєю творчістю пропагує службу у Збройних силах, – заявив Антоненко.

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Прокурори наполягають на перебуванні Антоненка під вартою, бо побоюються, що він не співпрацюватиме зі слідством.

Нагадаємо, 14 грудня Печерський районний суд Києва арештував музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на два місці – до 8 лютого 2020 року. 18 грудня адвокати оскаржили його арешт.

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