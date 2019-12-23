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Факти / Україна / Суспільство

Демонтаж радянського герба зі щита Батьківщини-матері може перекинути статую

Глава Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович повідомив, що є рішення, як демонтувати радянський герб з щита монументу Батьківщини-матері у Києві, але вартість робіт буде дуже високою.

Демонтаж радянського герба зі щита Батьківщини-матері може перекинути статую

В Інституті національної памʼяті України з’явилося рішення, як демонтувати радянський герб зі щита монументу Батьківщини-матері. Однак новий глава Антон Дробович зазначає, що це дорого коштуватиме Києву.

– В Інституту електрозварювання імені Патона є рішення, як демонтувати радянський герб, але це буде дуже дорого, – сказав Дробович.

Він повідомив, що Інститут звертатиметься до керівництва держави про закладення цих коштів у держбюджет.

Крім цього, Дробович звернувся до українців з проханням пропонувати свої варіанти демонтажу.

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Також він наголосив, що існує загроза перекидання статуї.

– Там дуже складна інженерна конструкція, її не можна розбалансувати, там маятник в руці з мечем, який врівноважує статую. Якщо ми повісимо багато інженерних пристроїв, щоб знімати, демонтувати цей щит, він може перекинути статую.

Тут безпека громадян в пріоритеті, – пояснив Дробович.

До слова, 4 грудня на засідання Кабміну міністри погодили кандидатуру Антона Дробовича на посаду очільника Українського інституту національної пам’яті.

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