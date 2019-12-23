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Факти / Україна

Доба на Донбасі: вісім обстрілів, один військовий загинув, ще одного поранено

У зоні проведення ООС бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню.

Доба на Донбасі: вісім обстрілів, один військовий загинув, ще одного поранено

Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

Противник обстрілював позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Бойовики відкривали вогонь поруч із населеними пунктами Піски, Красногорівка, Талаківка, Василівка, Кримське, Новолуганське і Новгородське.

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З початку 23 грудня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в зоні ООС використали лазерну зброю, внаслідок чого постраждав військовий.

Джерело: ООС

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