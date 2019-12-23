Кілометрові затори на українсько-польському кордоні – причина

Українці масово повертаються на свята на Батьківщину з Польщі та Німеччини.

На українсько-польському кордоні зібралися великі черги на в’їзд до нашої країни.

Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Прикордонники зафіксували сильні затримки з перетином кордону навпроти польських пунктів пропуску Ягодин, Шегині та Краковець.

На пункті пропуску Ягодин у черзі стоять близько 800 легкових авто, Краковець – близько 500, Шегині – 300.

Прикордонники працюють у посиленому режимі, пропускаючи за добу близько 3,5 тис. транспортних засобів.

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Причина заторів традиційна – українці, які працюють і навчаються в Польщі або Німеччині масово повертаються додому на свята.

Як повідомлялося, у поїздах до Польщі паспорти українців перевірятимуть під час руху.

Фото: Max Nefyodov