Кілометрові затори на українсько-польському кордоні – причина

Українці масово повертаються на свята на Батьківщину з Польщі та Німеччини.
На українсько-польському кордоні зібралися великі черги на в’їзд до нашої країни.
Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Прикордонники зафіксували сильні затримки з перетином кордону навпроти польських пунктів пропуску Ягодин, Шегині та Краковець.
На пункті пропуску Ягодин у черзі стоять близько 800 легкових авто, Краковець – близько 500, Шегині – 300.
Прикордонники працюють у посиленому режимі, пропускаючи за добу близько 3,5 тис. транспортних засобів.
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Причина заторів традиційна – українці, які працюють і навчаються в Польщі або Німеччині масово повертаються додому на свята.
Як повідомлялося, у поїздах до Польщі паспорти українців перевірятимуть під час руху.
Фото: Max Nefyodov