Кредити та інвестиції: куди направлять $3 млрд російського Газпрому

$3 млрд, які Газпром має виплатити Нафтогазу, направлять на погашення кредитів, інвестиції та поповнення держбюджету.

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що $3 млрд, які Газпром повинен виплатити Нафтогазу за рішенням Стокгольмського арбітражу, використають на кілька цілей.

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– По-перше, у Нафтогазу є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які будуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо. І третє – Нафтогаз це держана компанія, відповідно це дивіденди для держави – поповнення державного бюджету, – зазначив Герус.

Нагадаємо, 20 грудня Росія погодилася виплатити Україні $3 млрд боргу згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.