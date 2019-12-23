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Факти / Україна

Київ відреагував на відкриття залізничного сполучення між РФ та Кримом

У президента Володимира Зеленського наголошують на протиправності залізничного сполучення між РФ та Кримом.

Київ відреагував на відкриття залізничного сполучення між РФ та Кримом

Представництво президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим засуджує протиправний запуск залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованім Кримом.

Також у Зеленського виступили проти чергового неузгодженого з Україною візиту президента РФ Володимира Путіна на півострів 23 грудня.

Перебування Путіна на півострові у представництві назвали грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також норм міжнародного права.

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Також у представництві наголошують, що жодні дії РФ щодо Криму не змінять закріплений у Конституції України та міжнародно визнаний статус АРК і Севастополя як невід`ємних частин території України.

Нагадаємо, перед приїздом Путіна рух Керченською протокою було перекрито на чотири доби.

Джерело: Представництво президента України в Автономній Республіці Крим

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