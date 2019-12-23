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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Мінекономіки перегляне прогноз щодо курсу гривні – Милованов

Макроекономічний прогноз можуть переглянути, заклавши туди більше зміцнення гривні.

Тимофій Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що зараз міністерство розглядає можливість перегляду макроекономічного прогнозу на 2020-2022 роки.

Він вважає, що курс гривні потрібно переглянути в бік більшого зміцнення.

– Це не означає, що курс буде меншим. Зараз 23-24. Ми все одно очікуємо, що буде певна девальвація. У нас в прогнозі курс середній був 26-27 на наступний рік, але чим більше хороших новин для економіки, тим сильнішим буде курс, – пояснив міністр.

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Милованов додав, що останньою хорошою новиною для економіки України стали домовленості щодо транзиту російського газу через країну.

До слова, експерти банку Альянс прогнозують, що в 2020 році курс гривні коливатиметься в межах 23-26,5 грн/дол.

Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

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