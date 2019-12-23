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Факти / Україна / Суспільство

На Донбасі загинув 29-річний солдат Герман Соловйов

В результаті обстрілу збройних формувань Російської Федерації на Донбасі 22 грудня загинув солдат Герман Соловйов.

На Донбасі загинув 29-річний солдат Герман Соловйов

У перестрілці з проросійськими найманцями на Донбасі від кульового поранення загинув 29-річний український військовий Герман Соловйов.

– Ворожа куля обірвала життя воїна 93-ї бригади Холодний Яр – солдата Соловйова Германа Ігоровича. У результаті ворожого обстрілу військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям, – зазначають в ООС.

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Командування Об’єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Нагадаємо, 22 грудня бойовики на Донбасі вісім разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Обстріл велися з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Джерело: Штаб ООС

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