Окупанти завозять на Донбас нові міни і гранати – розвідка

Російські окупаційні війська посилюють передові позиції за допомогою нових мінно-вибухових загороджень.
Речник Міноборони Михайло Шаравара заявив, що розвідка зафіксувала завезення на окуповані території Донбасу нових партій мін та гранат у грудні.
За допомогою облаштування додаткових мінно-вибухових загороджень російські окупаційні війська намагаються посилити передові позиції.
Шаравара додав, що міни і гранати зберігаються з порушеннями у необладнаних для цього місцях.
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– Зазначене призвело до зростання кількості випадків їх розкрадання, що посилило небезпеку для населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях, – повідомив речник Міноборони.
За його словами, 20 грудня неподалік одного з навчальних закладів тимчасово окупованої території Луганської області виявили розкидані боєприпаси, серед яких гранати Ф-1.
До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив сподівання, що нове розведення сил на Донбасі відбудеться до наступної зустрічі нормандської четвірки.