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Факти / Україна

Окупанти завозять на Донбас нові міни і гранати – розвідка

Російські окупаційні війська посилюють передові позиції за допомогою нових мінно-вибухових загороджень.

Окупанти завозять на Донбас нові міни і гранати – розвідка

Речник Міноборони Михайло Шаравара заявив, що розвідка зафіксувала завезення на окуповані території Донбасу нових партій мін та гранат у грудні.

За допомогою облаштування додаткових мінно-вибухових загороджень російські окупаційні війська намагаються посилити передові позиції.

Шаравара додав, що міни і гранати зберігаються з порушеннями у необладнаних для цього місцях.

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– Зазначене призвело до зростання кількості випадків їх розкрадання, що посилило небезпеку для населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях, – повідомив речник Міноборони.

За його словами, 20 грудня неподалік одного з навчальних закладів тимчасово окупованої території Луганської області виявили розкидані боєприпаси, серед яких гранати Ф-1.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив сподівання, що нове розведення сил на Донбасі відбудеться до наступної зустрічі нормандської четвірки.

Джерело: Міноборони

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