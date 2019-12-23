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Факти / Україна

Під Запоріжжям чоловік влаштував різанину на зупинці

У Запорізькій області чоловік зарізав одну людину на зупинці та поранив ще трьох.

Під Запоріжжям чоловік влаштував різанину на зупинці

У селі Воздвижівка в Запорізькій області біля зупинки громадського транспорту чоловік під час конфлікту ножем смертельно поранив одну людину та травмував ще трьох.

Правоохоронці встановили, що нападником виявився житель Запоріжжя, 1995 р. н. Працівники сектору кримінальної поліції затримали підозрюваного.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) ККУ.

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На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік порізав 5-річного сина і встромив собі ножа у груди.

Джерело: Нацполіція

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