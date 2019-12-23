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Факти / Україна

Погода в Україні на 23 грудня (КАРТА)

23 грудня на більшості території України очікуються невеликі дощі. Більше про погоду на понеділок читайте на Фактах ICTV.

Погода в Україні на 23 грудня (КАРТА)

У понеділок, 23 грудня, у більшості областей України очікується дощова погода.

В західних областях значні дощі, а в Карпатах пройдуть сильні снігопади.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний з переходом у північно-західний у західних областях. Можливі пориви до 15-20 м/с.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

Вночі температура повітря коливатиметься у межах 4-9°, вдень трохи тепліше – до 6-11°. На півдні України варто очікувати до 12-14° із позначкою плюс.

У Києві 23 грудня пройдуть невеликі дощі.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 5-7° тепла, а вдень буде до 9-11° вище нуля.

До слова, синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік і Різдво в Україні.

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