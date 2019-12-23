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Факти / Україна

Покажіть залізні докази – Сенцов про справу Шеремета

Український режисер Олег Сенцов вважає, що потрібно відпустити осіб, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

олег сенцов

Український режисер Олег Сенцов заявив, що, швидше за все, українці не побачать нових доказів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

За його словами, нещодавно у справі стало “одним доказом менше”. Він вважає, що потрібно відпустити підозрюваних Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь.

– Або покажіть залізні докази, якщо вони у вас таки є, або відпускайте обвинувачених, бо та картина, яку нам намалювали з самого початку, і так була непереконливою, а тепер і зовсім почала розсипатися, – написав Сенцов у Facebook.

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Режисер додав, що на роки розтягувати слідство і суди в такій резонансній справі вже не зможуть.

До слова, результати експертизи показали, що для підриву автомобіля Павла Шеремета використовували речовину, подібну до тієї, яку знайшли у міні підозрюваного Андрія Антоненка.

Джерело: Олег Сенцов

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