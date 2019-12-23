Префект замість губернатора: чого чекати після ухвалення змін до Конституції

Кінець державним адміністраціям та посадам губернаторів. Президент Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект, який остаточно залишає в минулому радянський державний устрій. Існуючі сьогодні 490 районів мають бути ліквідовані, замість них мають бути створені округи.

З Конституції також вилучаються спеціальні статуси Києва і Севастополя, а також перелік назв областей. Тепер для того, щоб перейменувати ту ж Дніпропетровську чи Кіровоградську область – не треба буде вносити зміни в Конституцію.

Та головне, що місцеві громади зможуть без дозволу Києва розпоряджатися своїми ж коштами.

Однак, ще до появи тексту закону на сайті Ради, він викликав бурхливу реакцію. Опозицію насторожило, що зміни до Конституції з’явились одразу після паризького саміту. І вона навіть знайшла в них особливий статус Донбасу. Опоненти звертають увагу на одну норму закону, за якою правовий статус громад, округів чи областей визначається окремими законами.

Щоправда, надавати статус тому чи іншому регіону можна було й раніше, без змін до Конституції, – кажуть юристи.

Цікава деталь: у мінських угодах, на виконанні яких наполягає Путін, особливий статус передбачається для окремих районів ОРДЛО. Тоді як у змінах до Конституції від Зеленського районів немає. У Путіна вже невдоволені такими змінами. Кремль вимагає, аби Київ чітко прописав у Конституції особливий статус Донбасу.

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Та як би там не було, але зради у змінах до Конституції фахівці не помітили. Проте знайшли чимало інших загроз для місцевого самоврядування.

Найбільше критики викликала новостворена посада префекта, якою хочуть замінити голів обласних державних адміністрацій. Проте зі значно ширшими повноваженнями. Опозиція його вже назвала смотрящим від президента.

Призначатиме префекта президент терміном на три роки. На відміну від голови ОДА, він не матиме доступу до фінансів. Головна його функція – контроль та нагляд за законністю рішень місцевих рад. Але якщо побачить, що вони суперечать Конституції, загрожують територіальній цілісності чи нацбезпеці, як це було у 2014-му, то може їх зупинити.

В опозиції переконані, що під загрозу нацбезпеці можна підвести будь-яке рішення місцевої ради. Після чого, за поданням префекта, президент може тимчасово зупинити її повноваження. Або, наприклад, відсторонити неслухняного мера.

Чого чекати після ухвалення змін до Конституції

Серед інших ноу-хау – виборчі зміни. Місцевих депутатів пропонується обирати не на 5 років, як зараз, а на 4. А голів облрад та округів змінювати щорічно. От тільки направити законопроект на експертизу до Конституційного суду на останньому засіданні цього року не вийшло.

Щоб закріпити Конституційні зміни – потрібно 300 голосів, яких у парламенті поки немає. А це означає, що наступного року після проведення місцевих виборів керувати областями, як власне і зараз, будуть спущені згори губернатори, а не громади.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що таке децентралізація.